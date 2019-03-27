В Кремле не комментируют запуск Индией противоспутниковой ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам запуск Индией противоспутникового оружия и уничтожение цели на высоте 300 км.

— Это вопрос к военным специалистам. Всё-таки это не вопрос Администрации Президента, — заявил Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль угрозу в таком виде оружия.

Он также не стал комментировать заявление военной разведки США об успешных испытаниях идентичного оружия Россией. По его словам, данный вопрос необходимо адресовать сотрудникам американской разведки и уточнить, что они имели в виду.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о первом в истории страны успешном запуске противоспутниковой ракеты, а также поражении цели на высоте 300 км.