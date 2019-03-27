СК РФ просит суд арестовать Абызова

Сейчас бывший министр сидит в ИВС, однако уже сегодня ему изберут меру пресечения.

Следственный комитет попросил суд арестовать бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова и других фигурантов дела. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании Абызову и другим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявила Петренко.

Напомним, в отношении Абызова, занимавшего в 2012–2018 годах пост министра по вопросам Открытого правительства РФ, возбуждено дело. Ему было предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, Абызов и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей, а деньги вывели за рубеж.