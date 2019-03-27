Умер самый уродливый пёс Великобритании

В Британии скончался карликовый терьер по кличке Чейз, который являлся одним из самых уродливых псов в мире. Об этом сообщает издание Plymouth Live.
Отмечается, что у пёсика долгое время была катаракта и он жил без передних зубов. По словам его хозяйки Шейлы Сторм, он был красив изнутри и очень добр.
'Chase was a one-of-a-kind dog'— Plymouth Live (@Plymouth_Live) 26 марта 2019 г.
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Несмотря на ряд недугов и заболеваний, животное прожило долгую по собачьим меркам жизнь — 16 лет. Добавим, что конкурс самых уродливых псов проходил в Калифорнии в 2017 году, Чейз там занял третье место.
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