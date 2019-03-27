Силуанов о задержании Абызова: Надеюсь, всё будет хорошо

Вице-премьер отметил, что "суд разберётся", виновен или не виновен экс-министр, и выразил надежду, что "всё будет хорошо".

Первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил Лайфу, что негативно воспринял задержание экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

— Негативно, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также ответил, что "суд разберётся", виновен или не виновен экс-министр, и выразил надежду, что "всё будет хорошо".

Абызова задержали вечером 26 марта. Ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня ему будет избрана мера пресечения.