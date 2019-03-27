С баулами и книгами. Первые кадры с задержанным экс-министром Абызовым

Следственный комитет РФ опубликовал в своём YouTube-канале первые кадры с задержанным экс-министром Открытого правительства РФ Михаилом Абызовым.

На кадрах видно, как бывший министр прибывает в Следственный комитет и демонстрирует правоохранителям личные вещи, в частности книги, которые у него с собой. Затем с двумя баулами и в сопровождении полицейских Абызов садится в автозак.

О задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему уже предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня бывшему министру изберут меру пресечения.