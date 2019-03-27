СКР проверяет Абызова на причастность и к другим преступлениям

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СКР проверяет Абызова на причастность и к другим преступлениям

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Михаил Абызов. Фото: © РИА Новости / Михаил Натрускин 

Следственный комитет проверяет бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на причастность и к другим преступлениям. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствие проверяет Абызова и его соучастников на причастность к другим преступлениям, — заявила она.

Петренко также добавила, что бывший чиновник не признаёт свою вину.

Как уже сообщал Лайф, Абызову предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, экс-министр вместе с соучастниками похитили четыре миллиарда рублей, а деньги вывели за рубеж. СК уже попросил суд арестовать бывшего чиновника.

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