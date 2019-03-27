Матвиенко прокомментировала задержание Абызова со словами "неприкасаемых нет"

Задержание бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства РФ Михаила Абызова говорит о том, что "неприкасаемых нет", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Абызову предъявлено серьёзное обвинение. Это говорит о том, что в стране неприкасаемых нет Валентина Матвиенко

Она также добавила, что это свидетельствует и о реальной борьбе с коррупционерами, какие бы должности они ни занимали.

О задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему уже предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня бывшему министру изберут меру пресечения.