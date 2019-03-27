Бойко и Медведчук станут фигурантами дела на Украине из-за поездки в Москву

Украинским политикам вменяют "незаконное пересечение границы". Производство против них может быть открыто уже в ближайшие часы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко проанонсировал, что через несколько часов он откроет уголовное дело против политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука из-за их поездки в Россию. Заявление прозвучало на заседании Кабинета министров страны.

— Сегодня будет зарегистрировано уголовное дело за незаконное пересечение границы. Соответствующая реакция не заставит себя ждать, — объявил Луценко.

По его словам, "вопросы возникают" не только к авиаслужбе, но и к погранслужбе, которая "выпустила этих лиц" из страны. При этом, в чём именно Бойко и Медведчук "нарушили закон", генпрокурор уточнять не стал.

Ранее Лайф сообщал о встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. После встречи в Службе безопасности Украины пообещали дать правовую оценку их визита в Россию.