Минобороны создаст киностудию для съёмок фильмов о современной Российской армии

Глава ведомства Сергей Шойгу считает, что в настоящий момент недостаточно кинолент о современной армии.

Министерство обороны Российской Федерации в скором времени хочет создать киностудию для съёмок художественных фильмов про современную Российскую армию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул нехватку кинолент о современной армии. При этом Шойгу заявил, что в целом создаётся достаточно достойных фильмов о войне. Руководитель Минобороны предложил расширить программу премии ведомства в сегменте культуры и искусства, а также подумать над проведением армейского кинофестиваля.

Напомним, ежегодная премия Минобороны РФ в области культуры и искусства была учреждена 21 ноября 2015 года. Она создана для поощрения гражданских лиц и военнослужащих за творческие проекты, которые способствуют военно-патриотическому воспитанию жителей РФ.