Суд арестовал бывшего министра Абызова на два месяца

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Суд арестовал бывшего министра Абызова на два месяца

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Михаил Абызов. Фото: © Агентство Москва

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая. Сам экс-чиновник свою вину так и не признал. Ему вменяют создание преступного сообщества и мошенничество в крупном размере.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета, который как раз-таки и просил об аресте Абызова.

О задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему уже предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Более того, СКР проверяет бывшего чиновника на причастность и к другим преступлениям.

Добавим, что во время судебного заседания Абызов заявил о готовности сотрудничать со следствием, а его адвокат предложил отпустить экс-чиновника под залог в размере одного миллиарда рублей.

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