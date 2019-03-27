В Китае таксист почти месяц держал школьницу в секс-рабстве

Правоохранителям удалось спасти девочку, она проходит лечение и наблюдается у психологов.

Спустя 24 дня после пропажи 16-летней школьницы в китайском городе Шаньцзян провинции Хунань правоохранителям удалось её найти. Выяснилось, что девочку похитил местный таксист. Всё это время он удерживал школьницу на цепи в подвале своего дома и насиловал.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на местную прокуратуру, в ходе следствия удалось установить, что 13 февраля школьница возвращалась домой и ловила такси. Её заприметил 50-летний водитель по фамилии Лун и предложил подвезти. Ученица села к нему в машину, однако вскоре почувствовала опасность. Ей даже удалось выпрыгнуть из микроавтобуса мужчины. Но он догнал её, избил, связал, заклеил рот скотчем и отвёз к себе домой. Уже в подвале он надел ей на шею и руки железные цепи, чтобы девушка не сбежала и не могла сопротивляться.

Как отмечают правоохранители, мужчина наблюдался сразу у двух психологов. У него были проблемы с женщинами, он никогда не был женат. Силовики предполагают, что план по похищению девушек он вынашивал как минимум с 2016 года. Для этого и построил специальное помещение в подвале своего дома. Прокуратура писала на своей официальной странице в соцсети, что на подобное преступление мужчину могла натолкнуть зависимость от порнографии. Однако позже это сообщение было удалено.