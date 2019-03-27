Загитова научила свою собаку акита-ину прыгать сальхов

В свободное время девушка также рисует картины или придумывает интересный макияж.

16-летняя чемпионка мира, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала японским журналистам, как проводит свободное время.

Фигуристка призналась, что любит играть со своей собакой Масару. По словам спортсменки, она научила животное прыгать сальхов.

— В свободное время хожу гулять с Масару, она очень выросла и весит уже более 25 килограммов. Недавно я обучила её прыгать сальхов. У неё получается на пять с плюсом. Также иногда сижу в "Инстаграме", рисую картины. Очень люблю краситься и придумывать интересный макияж, — рассказала Загитова.

В 2018 году Загитова получила в подарок щенка породы акита-ину.