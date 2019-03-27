Крис Эванс назвал свою любимую сцену в образе Капитана Америки

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Крис Эванс назвал свою любимую сцену в образе Капитана Америки

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Популярному американскому актёру приходилось играть супергероя на протяжении семи лет.

Крис Эванс (известен благодаря роли Капитана Америки в фильмах Marvel) дал новое интервью. Помимо всего прочего, актёр рассказал о своей самой любимой сцене в фильмах киновселенной Marvel. Об этом сообщает THR.

Больше всего актёру нравится момент из фильма "Первый мститель — 2: Другая война". Речь идёт о сцене, когда Капитан Америка дерётся в лифте с солдатами Щ.И.Т.а. По словам Эванса, данная сцена нравится ему, потому что его герой впервые оказался в одиночестве, в результате чего тому приходится показать себя.

Напомним, в октябре 2018 года Эванс простился с ролью Капитана Америки. Актёр играл этого супергероя на протяжении семи лет.

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