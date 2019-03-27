Певицу попросили сменить "проевропейский" наряд перед концертом в Лондоне

На просьбу переодеться исполнительница откликнулась абсолютно спокойно. В итоге перед зрителями она предстала в красном одеянии.

Оперную певицу Анну Паталонг попросили сменить наряд перед выступлением в лондонском Альберт-холле из-за его слишком "европейских" цветов. Об этом сообщает The Independent.

Сам концерт состоялся 23 марта. Незадолго до выхода на сцену артистка выложила свой наряд в "Инстаграм" с подписью "Прокачаем цвета ЕС на сегодняшнем концерте".

На фото видно, что платье жёлтого цвета дополняет синий пояс с жёлтыми звёздами, как на флаге ЕС. Также можно заметить 12 звёзд на шее у Паталонг.

Как позже рассказал изданию муж певицы, организаторы концерта попросили её переодеться. Эту просьбу она восприняла спокойно. В итоге она предстала перед зрителями в красном одеянии. Он также рассказал, что у супругов нет никаких претензий к Альберт-холлу.

— Они пытались разрешить спорную ситуацию как можно лучше. Но я думаю, что ещё пять-десять лет назад флаг не вызвал бы такой реакции и этого [инцидента] никогда бы не случилось. Печально, что им пришлось принять такое решение, — рассказал муж певицы.