В ОНК заявили, что Абызов намерен обратиться к бизнес-омбудсмену Титову

Экс-министр может сам написать уполномоченному из изолятора временного содержания или предоставить это своим адвокатам.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по городу Москве Иван Мельников рассказал Лайфу о том, что экс-министр Михаил Абызов, задержанный по обвинению в мошенничестве и создании преступной группы, хочет обратиться к омбудсмену Борису Титову.

— Михаил Абызов заявил, что намерен обратиться к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову. Он сказал, что думает об этом, и в ближайшее время, я думаю, будет соответствующее обращение, и уже Борис Титов будет принимать решение, включаться ли в этот процесс, являются ли предпринимательской деятельностью действия его (Абызова) и других фигурантов дела, — отметил Мельников.

Представитель ОНК объяснил, как именно может быть направлено обращение. Так, по его словам, Абызов может сам написать омбудсмену из изолятора временного содержания или предоставить это своим адвокатам. Обращение уполномоченному по правам предпринимателей может быть направлено и через его сайт, добавил Мельников.

Он также рассказал, какого рода помощь может оказать Титов Абызову.

— Если уполномоченный принимает решение, что здесь имеются вопросы касаемо уголовного преследования в рамках предпринимательской деятельности, то в ответ может быть направлено соответствующее заключение, которое далее в суде принимают во внимание, — отметил Мельников.

Он добавил, что если инкриминируемое преступление в сфере предпринимательской деятельности, то гражданин на время проведения следственных мероприятий не должен содержаться под стражей — ему может быть избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест или в виде подписки о невыезде, залога и так далее.

О задержании Абызова стало известно 26 марта вечером. Ему предъявлено обвинение по делу о крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Сегодня ему изберут меру пресечения.