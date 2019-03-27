Мединский порекомендовал призывникам посмотреть фильм "Балканский рубеж"

Глава Министерства культуры Российской Федерации заявил, что это "довольно приличное" кино.

Руководитель Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский в рамках пресс-конференции в Театральном музее имени Бахрушина выступил с рекомендацией. Он посоветовал молодым людям призывного возраста смотреть драму "Балканский рубеж" (фильм режиссёра Андрея Волгина). Об этом сообщает ТАСС.

Я недавно посмотрел "Балканский рубеж". Порекомендовал бы посмотреть его всем, особенно молодым людям призывного возраста. Владимир Мединский Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По словам Мединского, невзирая не некоторые недочёты в сценарии, "Балканский рубеж" получился "довольно приличным" кино. Министр культуры добавил, что "у нас это один из первых фильмов в том жанре, он основан полностью на реальной истории".

Вместе с этим Мединский подчеркнул, что "стесняться того, что наши парни герои, нельзя, мы должны этим гордиться".