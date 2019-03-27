ФСБ РФ задержала в Крыму 20 сторонников "Хизб ут-тахрир"

ФСБ РФ задержала в Крыму 20 сторонников международной террористической организации "Хизб ут- тахрир"*. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности.

— В Крыму пресечена деятельность структуры международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-тахрир аль-ислами", — говорится в сообщении ведомства.

В ЦОС ФСБ пояснили, что сторонники "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата".

Задержанные также пытались завербовать в свои ряды крымчан и распространяли свою террористическую идеологию. Во время обысков у них изъяли запрещённые в России материалы их группировки, средства связи и электронные носители.

Сегодня утром сообщалось, что спецслужбы нагрянули с обысками к сторонникам террористов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.