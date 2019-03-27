Лидер "Океана Эльзы" призвал украинцев не голосовать "по приколу"

Музыкант призвал отнестись со всей серьёзностью к выборам. При этом само послание намекает на большой уровень поддержки электоратом Владимира Зеленского.

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал жителей страны не голосовать "по приколу" на предстоящих выборах президента Украины. Соответствующее видео он разместил в "Фейсбуке".

— Выборы президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Не убивайте мечту, — сказал Вакарчук.

Подобное заявление может быть связано с высоким уровнем поддержки электоратом шоумена Владимира Зеленского, который является лидером предвыборной гонки.

Ранее Вакарчук заявил, что не поддержит ни одного из кандидатов на пост президента страны. Добавим, что голосование состоится 31 марта.