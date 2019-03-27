В Twitter перебанили людей, которые начали менять дату рождения на 2007 год

Пользователи решили проверить слух о том, что со сменой даты рождения они откроют пасхалку.

26 марта в Twitter стала вирусной публикация, которая рассказывает о пасхалке в социальной сети. По словам её автора, если поменять дату рождения в своём профиле на 2007 год, откроется "ностальгическая опция" — пользователь обещал другим людям скрытую цветную тему для приложения.

Люди начали массово пытаться получить загадочную пасхалку, однако ничего хорошего из этого не вышло. Журналист Райан Мак (Buzzfeed) самостоятельно проверил, что произойдёт, если поменять дату рождения. В результате этого его учётную запись заблокировали.

Дело в том, что алгоритмы социальной сети приняли журналиста за 12-летнего подростка. Пользоваться Twitter, согласно правилам микроблога, можно только с 13 лет.

В администрации социальной сети отреагировали на происходящее. В официальном аккаунте технической поддержки Twitter появилось предупреждение о том, чтобы пользователи не меняли дату рождения на 2007 год. Вместе с этим добавили, что никакой пасхалки (или цветной темы оформления) нет.