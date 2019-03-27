Адвокат Абызова рассказал подробности задержания экс-министра

По словам защитника бывшего чиновника, он будет просить суд не назначать арест в качестве меры пресечения на время следствия.

Адвокат задержанного по подозрению в мошенничестве и хищении около четырёх миллиардов рублей бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова назвал слухами информацию, что бывшего чиновника задержали в аэропорту по прилёте из Италии.

— Слухи, что его задержали где-то в аэропорту, по дороге. Он находился дома, куда утром приехали представители Следственного комитета для проведения обыска и последующего задержания, — рассказал адвокат экс-министра Александр Аснис.

Защитник задержанного Михаила Абызова также заявил, что намерен добиваться от суда, чтобы бывшему министру не назначали меру пресечения в виде ареста на время следствия.

— Бизнес-конфликты должны решаться в гражданском судопроизводстве, а не с привлечением одной из сторон для разрешения этих конфликтов представителей правоохранительных органов. И уж тем более не для того, чтобы лица, которые проходят под следствием по конфликту интересов, находились под стражей. Есть иные установленные законом меры пресечения, которые должны применяться. Он не убийца, он не насильник, не наркодилер. В данном случае он гражданин России, в тот момент занимавший высокий пост в правительстве, — отметил адвокат.

Как ранее сообщал Лайф, в отношении Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве.

По данным следствия, Абызов с соучастниками похитили четыре миллиарда рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Следствие будет настаивать на аресте бывшего министра.