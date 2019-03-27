Ford покидает рынок легковых автомобилей в России

Компания закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в Елабуге.

Американский автоконцерн Ford официально заявил, что покидает российский рынок. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Таким образом, Ford закроет два своих завода в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в Елабуге. Указанные меры приведут к существенному сокращению штата, которое пройдёт по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

Также известно, что Ford Sollers выполнит все обязательства по обслуживанию легковых автомобилей марки.

Компания сможет сосредоточиться на выпуске лёгких коммерческих авто (LCV), таких как Ford Transit. В ближайшее время будет решён вопрос о работе совместного предприятия.

Ранее Лайф писал, что Ford может прекратить выпуск и импорт легковушек в России, сосредоточившись на производстве лёгких коммерческих авто (LCV).