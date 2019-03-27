Россия, Австралия и Нидерланды впервые провели встречу по делу MH17

В МИД РФ рассказали о встрече с представителями Австралии и Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом журналистам сказал замминистра иностранных дел Александр Грушко.

— Да, были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер, — заявил он. — Пока договорённостей о следующей встрече нет.

В свою очередь глава МИД Нидерландов Стеф Блок отметил, что это первая подобная встреча. Он добавил, что она прошла совсем недавно.

— Я могу сказать, что мы остаёмся привержены тому, чтобы добиться правды, справедливости и ответственности, — пояснил министр.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была запущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, которая была вывезена на Украину в 1986 году.