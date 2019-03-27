Путин поздравил победителей зимней Универсиады в Красноярске

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов-победителей 29-й зимней Универсиады в Красноярске. Встреча прошла в Москве.
— Желаю дальнейших успехов, — сказал глава государства спортсменам.
29-я Всемирная зимняя универсиада прошла в Красноярске с 2 по 12 марта. Её участники состязались в 11 видах спорта: биатлоне, хоккее с шайбой, фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, хоккее с мячом, сноуборде, кёрлинге, горнолыжном спорте, фристайле и спортивном лыжном ориентировании. Российская команда одержала победу в командном зачёте, завоевав 112 медалей, 41 из которых — золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые.
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