Адвокат заявил, что Абызова из-за границы "не выманивали": он здесь живёт

Сторона защиты также настаивает, что данные о задержании экс-чиновника "по дороге в аэропорт" не соответствуют действительности.

Адвокат Михаила Абызова Александр Аснис опроверг информацию, что экс-министра якобы выманили в Россию из-за границы. По словам юриста, Абызов вместе с семьёй постоянно проживает на территории нашей страны и не так часто выезжает за рубеж.

— Он с момента отставки из правительства постоянно проживает вместе с семьёй в России, но периодически вылетает на отдых или в командировки за границу, — заявил Аснис в Басманном суде Москвы, где сегодня будет избрана мера пресечения бывшему министру.

По данным из открытых источников известно, что у Абызова есть вилла в итальянской Тоскане. СМИ утверждали, что именно туда экс-чиновник переехал вместе с молодой женой и маленьким сыном.

Как уже сообщал Лайф, Абызову предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, экс-министр вместе с соучастниками похитили четыре миллиарда рублей, а деньги вывели за рубеж. Сегодня следствие будет ходатайствовать об аресте Абызова.