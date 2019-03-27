В ХМАО грейдер во время уборки двора засыпал школьника снегом, сломав ему ногу

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В ХМАО грейдер во время уборки двора засыпал школьника снегом, сломав ему ногу

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Грейдер, который занимался уборкой двора в Когалыме, засыпал снегом школьника. Как сообщает URA.RU, у ребенка сломана нога. Других повреждений у юного местного жителя не обнаружили.

Отмечается, что ребенок сейчас в больнице.

По предварительным данным, водитель грейдера просто не заметил школьника. Теперь этим делом занимается региональное управление СК. Проверка проводится по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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