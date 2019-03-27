Актёры "Мстителей" рассказали о проигрыше супергероев в финальной части киносаги

По словам Криса Эванса (Капитан Америка), супергероев ждёт поражение, однако это сделает их только сильнее.

Актёры, которые сыграли супергероев в фильме "Мстители: Финал", рассказали, что ждёт их персонажей в новой ленте. Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале компании Marvel.

Роберт Дауни — младший (Железный Человек) заявил: фанатам нужно представить, что в первый раз все герои проиграли, Танос добился своего, а половина населения вселенной пропала. При этом Крис Эванс (Капитан Америка) подчеркнул, что супергероев ждёт поражение, однако это сделает их только сильнее.

Руководитель студии Marvel Кевин Файги сообщил, что реакция поклонников кинокомикса на новость о том, что половина героев вселенной Marvel стала пылью, показывает значимость супергероев в реальном мире.

Напомним, фильм "Мстители: Финал" выйдет в российском прокате 29 апреля.