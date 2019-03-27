В суд поступили материалы на арест экс-министра Абызова

В Басманный суд Москвы поступили материалы на арест экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов дела о мошенничестве в крупном размере.

Так, просят об аресте президента Новосибирской региональной федерации самбо Николая Степанова, председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, заместителя генерального директора ООО "Ру-ком" Максима Русакова, директора по экономике и финансам АО "Рэмис" Галины Фрайденберг.

Ожидается, что сегодня Абызову и его подельникам изберут меру пресечения. По данным следствия, они с соучастниками похитили четыре миллиарда рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. СК будет настаивать на аресте бывшего министра.