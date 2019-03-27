Популярный американский рэпер снялся в клипе в футболке с Цоем — видео

Соответствующую одежду на себя решил примерить Tyga, принявший участие в работе Post Malone.

Популярный американский рэпер Tyga снялся в новом клипе Post Malone. В качестве одного из элементов одежды в видео, которое стало ремиксом на песню Wow, артист выбрал футболку с изображением Виктора Цоя.

На футболке рэпера находится не только портрет Цоя, но и надпись "Звезда по имени Солнце". Оказалось, что на бывшем парне Кайли Дженнер в клипе была футболка модного бренда Vetements — купить такую можно за $500 (более 35 тысяч рублей).

Сам же Tyga в клипе говорит о том, что ему всё равно, что о нём подумают люди и какие на нём вещи. Также на видео появился другой популярный в США рэпер — Roddy Ricch.