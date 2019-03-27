В Москве могут закрыть все кафе с животными

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В Москве могут закрыть все кафе с животными

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Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

В Москве могут закрыть все кафе с животными после принятия двух нормативно-правовых актов, регламентирующих условия содержания зверей. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Планируется, в частности, принять два нормативных акта — использование животных в предпринимательской деятельности и использование животных в зрелищных мероприятиях, — рассказала Зотова.

По её словам, проект пока будет носить лишь рамочный характер.

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