В Москве могут закрыть все кафе с животными после принятия двух нормативно-правовых актов, регламентирующих условия содержания зверей. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

— Планируется, в частности, принять два нормативных акта — использование животных в предпринимательской деятельности и использование животных в зрелищных мероприятиях, — рассказала Зотова.

По её словам, проект пока будет носить лишь рамочный характер.