Прямая трансляция: первая мультимедиареконструкция трагедии на перевале Дятлова

Разработанный специалистами РИА "Новости" проект "Тайна перевала Дятлова" позволяет максимально подробно воссоздать версии событий, разыгравшихся на Северном Урале, предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года.
В первой части проекта пользователь увидит место трагедии, ознакомится с уликами, свидетельствами и фактами. Далее он сможет выбрать одну из трёх версий, признанных самыми вероятными. Первая версия — природная, построенная на предположении о сходе снежной лавины на палатки дятловцев. Во второй рассматривается вероятность нападения охотников манси. Третья версия основывается на гипотезе о проведении около лагеря испытаний военной техники.
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