Прямая трансляция: первая мультимедиареконструкция трагедии на перевале Дятлова

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Прямая трансляция: первая мультимедиареконструкция трагедии на перевале Дятлова

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Фото: © Wikipedia

Мультимедиареконструкция трагедии на перевале Дятлова воссоздаёт три наиболее обсуждаемые версии гибели группы лыжников. Материалы собраны на основе исследований экспедиции, прошедшей по маршруту туристов.

Разработанный специалистами РИА "Новости" проект "Тайна перевала Дятлова" позволяет максимально подробно воссоздать версии событий, разыгравшихся на Северном Урале, предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года.

В первой части проекта пользователь увидит место трагедии, ознакомится с уликами, свидетельствами и фактами. Далее он сможет выбрать одну из трёх версий, признанных самыми вероятными. Первая версия — природная, построенная на предположении о сходе снежной лавины на палатки дятловцев. Во второй рассматривается вероятность нападения охотников манси. Третья версия основывается на гипотезе о проведении около лагеря испытаний военной техники.

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