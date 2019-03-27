Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по спорту заявил о том, что Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом.

— Все требования в части совершенствования борьбы с допингом РФ выполнила. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы, сделать всё, чтобы на Играх в Токио все без исключения члены нашей команды не подвергались никаким ограничениям, — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что нельзя давать повода тем, кто использует спорт в политических целях и действует против нашей страны.