Силовики охраняли порядок на согласованном митинге, но по его окончании оставшиеся на площади радикалы устроили провокацию с метанием камней, палок и даже стульев. Нескольким правоохранителям понадобилась помощь медиков.

Около десяти сотрудников ОМОНа получили травмы различной степени тяжести после митинга в Магасе. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные медиков. За нападением стоят провокаторы, которые остались на площади уже после окончания согласованной акции с требованием отозвать с рассмотрения регионального парламента законопроект "О референдуме в Республике Ингушетия".

Отметим, что ранее глава республики Юнусбек Евкуров, понимая важность этого законопроекта, отозвал его на доработку и инициировал широкую общественную дискуссию. В рамках согласованного митинга власти организовали сцену для выступающих, предусмотрели сидячие места для стариков. Мероприятие проходило без происшествий, но по его окончании, несмотря на мирный призыв сотрудников правоохранительных органов разойтись, оставшиеся на площади радикалы попытались разжечь конфликт.

ОМОН выстроился в оцепление с целью ограничения периметра площади, на которой незаконно оставались митингующие. По сообщениям очевидцев, силовики вели себя корректно и от их действий никто не пострадал, однако в самих правоохранителей внезапно полетели камни, палки и стулья. Итог — переломы конечностей и костей лица.

В отношении провокаторов будут возбуждаться уголовные дела в строгом соответствии с законом.