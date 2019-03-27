Путин поручил внести в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта указал на необходимость включения в паспорта национальных проектов мероприятий, направленных на развитие спорта и физкультуры.

Прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физкультуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение Владимир Путин

Российский лидер поручил также принять не позднее октября следующего года новую стратегию по развитию физкультуры и спорта сроком до 2030 года.