Путин поручил внести в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта

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Путин поручил внести в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид (архив)

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта указал на необходимость включения в паспорта национальных проектов мероприятий, направленных на развитие спорта и физкультуры.

Прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физкультуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение

Владимир Путин

Российский лидер поручил также принять не позднее октября следующего года новую стратегию по развитию физкультуры и спорта сроком до 2030 года.

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