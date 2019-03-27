В Совфеде рассказали, кто является главным оппонентом Порошенко

По мнению Сергея Цекова, действующий украинский лидер является мелкой исторической фигурой.

Главным оппонентом президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах является украинский народ, а не лидер России Владимир Путин, как утверждает глава Незалежной. Об этом Лайфу заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, российский лидер ни в какой из ситуаций не назвал бы Порошенко своим "главным оппонентом", особенно с учётом всех происходящих в мире событий.

— На самом деле главным оппонентом Петра Порошенко является народ Украины, который говорит на русском языке, который считает русскую культуру родной, который помнит общее историческое прошлое Украины и России, который понимает, что надо выстраивать дружественные отношения с Россией, — заявил Цеков.

При этом сенатор считает, что Порошенко всё это разрушает, получая ещё одного оппонента — антироссийскую риторику.

— А значимость свою, ставя рядом с собой Путина, повышать не надо. Потому что слишком мелок он вообще в мировом историческом процессе с учётом всего того, что он делает в настоящее время на Украине. Путин — это фигура исторического масштаба, а Порошенко — это фигура масштаба Мазепы, Петлюры, Бандеры. Это мелкие личности, которые только вредили собственному народу, ничего хорошего не делая, — подытожил Цеков.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Пётр Порошенко назвал своим главным оппонентом президента России Владимира Путина. После этого лидеру Незалежной приписали манию величия.