Присягнувшего боевикам ИГИЛ задержали на Ставрополье за подготовку терактов

В Ставропольском крае задержали мужчину, который присягнул ИГИЛ*. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное УФСБ, уроженец Дагестана планировал совершить теракт.

— Задержан уроженец Дагестана, который присягнул ИГИЛ, его подозревают в том, что он собирался совершить террористические акты, — сообщили агентству в УФСБ.

Против него уже заведено уголовное дело по статье "Терроризм". Жителю Дагестана грозит до 20 лет тюрьмы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.