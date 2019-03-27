Присягнувшего боевикам ИГИЛ задержали на Ставрополье за подготовку терактов

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Присягнувшего боевикам ИГИЛ задержали на Ставрополье за подготовку терактов

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Ставропольском крае задержали мужчину, который присягнул ИГИЛ*. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное УФСБ, уроженец Дагестана планировал совершить теракт.

Задержан уроженец Дагестана, который присягнул ИГИЛ, его подозревают в том, что он собирался совершить террористические акты, — сообщили агентству в УФСБ.

Против него уже заведено уголовное дело по статье "Терроризм". Жителю Дагестана грозит до 20 лет тюрьмы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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