Путин: Часть средств из профессионального спорта должна идти на массовый

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Путин: Часть средств из профессионального спорта должна идти на массовый

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Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что часть доходов профессионального спорта должна идти на развитие массового.

Не секрет, что профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры весьма коммерчески привлекательны, в том числе серьёзный доход получают рекламные компании и различного рода лотереи

Владимир Путин

Глава государства призвал ещё раз проанализировать систему нормативного регулирования и рассмотреть чёткие принципы процедуры перехода части доходов профессионального спорта на развитие массового.

Ранее глава государства заявил, что Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом.

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