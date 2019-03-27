Путин: Часть средств из профессионального спорта должна идти на массовый

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что часть доходов профессионального спорта должна идти на развитие массового.
Не секрет, что профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры весьма коммерчески привлекательны, в том числе серьёзный доход получают рекламные компании и различного рода лотереи
Владимир Путин
Глава государства призвал ещё раз проанализировать систему нормативного регулирования и рассмотреть чёткие принципы процедуры перехода части доходов профессионального спорта на развитие массового.
Ранее глава государства заявил, что Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени