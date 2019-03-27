Бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы. Там ему и его подельникам сегодня изберут меру пресечения.

— Будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Напомним, СК ходатайствовал об аресте бывшего чиновника. В ведомстве отмечали, что проверяют его на причастность и к другим преступлениям, а не только к созданию преступного сообщества и мошенничеству в крупном размере.

Как ранее сообщал Лайф, в отношении Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ, возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве.

По данным следствия, Абызов и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Следствие будет настаивать на аресте бывшего министра.