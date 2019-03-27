Журналисты чуть не затоптали Абызова в суде — видео

Приставам, которые заводили бывшего министра в зал заседания, даже пришлось прикрикнуть на представителей СМИ.

Суд над бывшим министром Открытого правительства Михаилом Абызовым вызвал ажиотаж среди сотрудников СМИ. Когда экс-чиновника заводили в зал заседания, его едва не затоптали журналисты. Приставам пришлось кричать на корреспондентов и операторов.

— Все на своих местах стоят! — кричит сотрудник правоохранительных органов.

Сегодня Абызову изберут меру пресечения. СКР ранее ходатайствовал об аресте бывшего чиновника. Кроме того, ведомство просило поместить под стражу и его подельников.

Как ранее сообщал Лайф, в отношении Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ, возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве.