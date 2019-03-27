На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезало бензопилой

У пострадавшей были серьёзные разрывы слюнной железы, лицевой артерии, щеки и круговой мышцы полости рта.

В Новороссийске врачи спасли женщину, которой цепь бензопилы разрезала лицо пополам. Хирурги сохранили мимику и мышечные функции лица пациентки, сообщает Минздрав Краснодарского края.

— Кубанские врачи спасли жизнь женщине с раной от бензопилы. Отлетевшая цепь буквально разрезала лицо женщины пополам. Челюстно-лицевым хирургам города Новороссийска потребовалось более трёх часов, чтобы спасти её от паралича лицевого нерва, — поясняется в сообщении.

У пациентки были серьёзные разрывы слюнной железы, лицевой артерии, щеки и круговой мышцы полости рта. Чтобы сохранить все функции тканей и избежать паралича лицевого нерва, врачи работали наиболее щадящим образом.

В результате все повреждённые участки были восстановлены. Спустя несколько дней после операции все швы были сняты, мышечные функции и мимика сохранены, пациентка выписана домой.