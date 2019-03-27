Google и Mail.ru превратили электронные письма в функциональные веб-страницы

Google и Mail.ru провели масштабное обновление своих почтовых сервисов. Теперь в них можно создавать письма, которые по функционалу не уступают веб-страницам.

Один из крупнейших в России почтовых сервисов Mail.ru объявил о масштабном обновлении, которое позволяет делать привычные письма похожими на веб-страницы. Называется технология Accelerated Mobile Pages (AMP).

Как объясняет разработчик, с помощью инструментов AMP любую рассылку можно сделать интерактивной. Проще говоря, текст и контент теперь можно сверстать таким образом, что они будут походить на веб-страницу, с интерфейсом которой можно взаимодействовать. Например, получатели приглашения на групповую встречу смогут отметиться в списке участников, не покидая при этом почтовый клиент. Разумеется, если при создании рассылки автор пользовался инструментами AMP. Сами по себе обычные письма интерфейсом не обрастут.

Но не стоит пугаться. Создание интерактивных писем не требует специальных навыков. Сверстать многофункциональное сообщение сможет любой пользователь, поскольку Mail.ru уже предоставляет много готовых компонентов и шаблонов. В будущем набор примочек будет только расти, поскольку доступ к инструментам для создания модулей открыт всем желающим.

Забавно, что в пресс-релизе компания Mail.ru утверждает, что она первая, кто в России вооружился AMP. Однако Google за день до Mail.ru выкатила обновление Gmail, которое добавило поддержку AMP.