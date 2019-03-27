Житель Волгограда ворвался в чужой дом, пообедал и убил хозяйку

Кроме того, задержанный за преступление злоумышленник виновен в убийстве одноклассника и минимум 37 кражах.

В Волгограде арестован 26-летний мужчина, обвиняемый в серии краж и убийстве 70-летней пенсионерки в июле 2018 года.

— Днём 29 июля прошлого года 26-летний волгоградец, будучи в состоянии наркотического опьянения, проник в дом 70-летней жительницы Ворошиловского района Волгограда. Перед этим он постучал молотком в окна и двери, убедившись, что там никого нет. После этого преступник разбил окно подвала и залез в жилище, — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Во время совершения кражи преступник решил пообедать.

— Обвиняемый достал из холодильника еду, накрыл себе на стол и начал обедать. Вскоре в комнату вошла хозяйка, которая не слышала преступника во время сна. Пенсионерка стала кричать, волгоградец схватил молоток и накинулся с ним на пожилую женщину, — уточнили в СК.

Женщина скончалась от полученных травм, и тогда он спрятал её тело в холодильнике и скрылся. Гибель пенсионерки обнаружили родственники лишь спустя несколько дней.

Сразу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", но выйти на след наркомана удалось только в январе 2019-го. Его задержали, а затем арестовали.

Выяснилось, что это не первое тяжкое преступление мужчины. Он оказался виновен в убийстве одноклассника, за что привлекался к ответственности в 2008 году. Также выяснилось, что он причастен к серии краж в разных районах города.

Награбленное мужчина хранил в тайнике недалеко от своего дома. При обыске там были найдены бижутерия, канцелярские принадлежности, старая одежда, а также ноутбук, деньги, в том числе в иностранной валюте, ювелирные изделия и медали ветеранов ВОВ.

Обвиняемый в кражах и убийстве признал свою вину и находится под стражей.