В Астраханской области полиция задержала девушку с чемоданом чёрной икры

По данным правоохранительных органов, общая масса контрабандного деликатеса составила более 20 кг.

Контрабандный груз стоимостью около одного миллиона рублей удалось перехватить сотрудникам полиции в Астраханской области. Правоохранители остановили легковой автомобиль на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань. При этом одна из пассажирок сразу начала нервничать, чем и вызвала подозрение у полицейских. Девушку попросили показать багаж. В дорожном чемодане находились десятки упаковок и банок с чёрной икрой осетровых.

— Находившаяся в салоне девушка при виде полицейских занервничала. Инспекторы ДПС попросили её показать багаж. При осмотре в дорожном чемодане были обнаружены 41 стеклянная и одна жестяная банка с чёрной икрой общей массой более 20 килограммов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанная 23-летняя жительница одной из северокавказских республик пояснила, что везла икру в Москву для незаконной реализации на местном рынке. А чтобы расфасовать и упаковать такой большой объём икры, она ранее арендовала квартиру в Астрахани, пояснили в МВД.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов". Если вина девушки будет доказана, ей грозит до трёх лет лишения свободы. Изъятая икра направлена на ихтиологическое исследование.