Гвинет Пэлтроу разозлила свою дочь милым селфи

Популярная актриса опубликовала снимок, который она и её дочка Эппл сделали на подъёмнике горнолыжного курорта.

Актриса Гвинет Пэлтроу (стала популярна благодаря "Мстителям") опубликовала на персональной странице в социальной сети Instagram селфи с 14-летней дочкой — Эппл. В итоге девочка отчитала звёздную мать в комментариях к этой публикации.

Пэлтроу решила поделиться фото, которое они и Эппл сделали на подъёмнике горнолыжного курорта. Фотографию звезда кино сопроводила эмодзи яблока, сердца и лыжника.

Однако дочь возмутилась такой публикации актрисы. В комментариях она написала, что ранее уже обсуждала с матерью совместные фото и что она не может публиковать их без согласия Эппл. В ответ на это Пэлтроу заявила, что на фото даже не видно лица дочери.

Пользователи при этом выступили в защиту актрисы. Один из комментаторов поблагодарил девушек за осознание того, что он не одинок в борьбе за воспитание подростков.