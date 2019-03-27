В Европе одобрили запрет мемов и налог на ссылки

За принятие Директивы об авторском праве в европейском парламенте проголосовало 348 депутатов.

Европейский парламент одобрил Директиву об авторском праве. Это пакет законов, который накладывает ограничения на использование авторских материалов в Сети. Противники этой инициативы считают, что директива угрожает свободе Интернета. Об этом сообщает The Verge.

Особые опасения вызвали две статьи — 11 и 13. Первую назвали "налогом на ссылки". Она позволяет издателям брать плату с новостных агрегаторов за публикацию фрагментов их материалов. Вторая статья касается соблюдения авторского права пользователями социальных сетей, что может привести к запрету мемов, созданных на основе кадров из кино и других авторских материалов.

Окончательно директива ещё не принята. Теперь её должен одобрить Совет Европейского союза, голосование которого состоится в апреле.