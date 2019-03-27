В Европе одобрили запрет мемов и налог на ссылки

Европейский парламент одобрил Директиву об авторском праве. Это пакет законов, который накладывает ограничения на использование авторских материалов в Сети. Противники этой инициативы считают, что директива угрожает свободе Интернета. Об этом сообщает The Verge.
Особые опасения вызвали две статьи — 11 и 13. Первую назвали "налогом на ссылки". Она позволяет издателям брать плату с новостных агрегаторов за публикацию фрагментов их материалов. Вторая статья касается соблюдения авторского права пользователями социальных сетей, что может привести к запрету мемов, созданных на основе кадров из кино и других авторских материалов.
Окончательно директива ещё не принята. Теперь её должен одобрить Совет Европейского союза, голосование которого состоится в апреле.
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