Путин: Физкультура — это не развлекушка

Глава государства отметил, что от уровня развития спорта зависит множество факторов, в том числе и престиж страны на политическом уровне.

Президент России Владимир Путин заявил, что физкультура и спорт — это не развлекушка, и подчеркнул всю значимость данного направления.

Ещё раз хотел бы подчеркнуть: физкультура и спорт — это не какая-то развлекушка. Это чрезвычайно важное без всякого преувеличения государственное дело Владимир Путин

Он отметил, что от уровня развития спорта зависит демографическая ситуация в стране и здоровье нации.

Напомним, сегодня Владимир Путин провёл заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. В ходе него он заявил, что Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом, а также призвал предпринять меры по увеличению материального поощрения спортсменов.