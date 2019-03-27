В ФИДЕ объяснили, где находится Дворкович

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что экс-министра Абызова задержали на праздновании дня рождения бывшего вице-премьера, однако позже эти данные опровергли, а Дворкович оказался и вовсе в командировке за границей.

Президент ФИДЕ, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович сейчас находится в командировке за границей. Он уехал в Сан-Марино ещё несколько дней назад, сообщили в федерации агентству "Интерфакс".

— Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино, — сообщили в ФИДЕ.

Отмечается, что нынешний визит в Европу был давно запланирован. Кроме того, у Дворковича каждую неделю по две поездки за границу. В ФИДЕ добавили, что бывший вице-премьер вернётся в Москву в начале следующей недели.

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан после того, как прилетел в Москву на празднование дня рождения Дворковича. При этом адвокат бывшего чиновника уже опроверг эту информацию, добавив, что Абызов был задержан у себя дома в Подмосковье, где постоянно проживает.