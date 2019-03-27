Синоптики пообещали тёплые последние дни марта в Москве

Распространение тепла по региону сопроводится натеканием дождевых облаков с небольшими осадками.

Минувший вторник, 26 марта, в Москве стал самым тёплым с начала 2019 года: максимальная температура в столице составила +8,0 °С. Однако сегодня заметно похолодало. По данным погодного центра "Фобос", в полдень столбик термометра поднялся только до отметки +2,6 °С.

В ближайшие сутки регион ещё останется во власти холода. Ночью в городе температура упадёт до –3... –5 °С, по области ожидается –3... –5 °С, местами до –10 °С. В четверг в Москве потеплеет лишь до +3... +5°С, в Подмосковье до +2... +7 °С. Эта температура вполне укладывается в климатическую норму.

Однако уже в пятницу, отметили синоптики, с запада начнёт прорываться тёплый воздух. Его распространение сопроводится натеканием дождевых облаков. Осадков будет немного — не более 1–3 мм. За сутки температура повысится с 0... –5 °С до +3... +8 °С.

— В выходные Москву накроет мощная волна тепла. Даже ночью прогнозируются положительные температуры (0... +5 °С), а днём столбики термометров будут подниматься до отметки +10 °С. Такие значения характерны скорее для первой декады апреля! — говорится в сообщении синоптиков.

Таким образом, выходные окажутся самыми тёплыми днями наступившей весны, хоть и не обновят рекордов 2007 года, когда температура воздуха 30–31 марта составила +17,2 °С.

В таких условиях Москва может распрощаться со снегом, высота которого сейчас составляет всего семь сантиметров.