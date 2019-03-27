Липецкий пенсионер выстрелил из ружья в 7-летнего мальчика

По данным местных СМИ, ребёнок с друзьями прыгал по гаражам и повредил машину мужчины.

В городе Данкове Липецкой области пенсионер стрелял в семилетнего мальчика из ружья, в результате чего нанёс тому ранения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, у 71-летнего мужчины было найдено пневматическое ружьё, которым он нанёс травму щеки ребёнку.

В свою очередь, местные СМИ отмечают, что перед инцидентом мальчик с друзьями прыгал по гаражам и повредил машину мужчины.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.