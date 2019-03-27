Липецкий пенсионер выстрелил из ружья в 7-летнего мальчика

В городе Данкове Липецкой области пенсионер стрелял в семилетнего мальчика из ружья, в результате чего нанёс тому ранения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, у 71-летнего мужчины было найдено пневматическое ружьё, которым он нанёс травму щеки ребёнку.
В свою очередь, местные СМИ отмечают, что перед инцидентом мальчик с друзьями прыгал по гаражам и повредил машину мужчины.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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