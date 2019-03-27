Кинорежиссёр Абдрашитов рассказал о состоянии здоровья Соловьёва

Врачи отмечают положительную динамику хода восстановления народного артиста России.

Госпитализированный в Москве кинорежиссёр народный артист РФ Сергей Соловьев остаётся в больнице, однако появилась положительная динамика его состояния. Об этом сообщил член правления Гильдии кинорежиссёров России Вадим Абдрашитов в интервью агентству городских новостей "Москва".

— Он действительно госпитализирован в Москве. Динамика его состояния положительная, — сказал Вадим Абдрашитов.

Отметим, ранее появилась информация о госпитализации популярного режиссёра. Причиной ухудшения самочувствия, по предварительным данным, стало переутомление, вызванное плотным рабочим графиком кинорежиссёра. Близкие Сергея Соловьёва отмечали, что за последнее время у него было много командировок и авиаперелётов. В то же время в ряде СМИ появилась информация, что госпитализация потребовалась из-за проблем с сердцем, а также из-за обострившейся язвы желудка. Однако угрозы жизни нет, утверждают врачи.