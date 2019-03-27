Абызов пропал из списка друзей Медведева в ВК

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Абызов пропал из списка друзей Медведева в ВК

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Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

В свою очередь, на странице экс-министра профиль премьера находится в списке интересных.

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов, проходящий фигурантом дела о мошенничестве и создании преступной группы, пропал из списка друзей премьера РФ Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте". На это обратили внимание пользователи социальных сетей.

Так, скриншот страницы главы российского кабмина опубликовал в своём твиттере журналист Иван Сафронов.

При этом на странице Абызова профиль премьера находится в списке интересных.

Впрочем, настройки социальной сети позволяют просто скрыть своих друзей от посторонних глаз.

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