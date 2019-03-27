Абызов пропал из списка друзей Медведева в ВК

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов, проходящий фигурантом дела о мошенничестве и создании преступной группы, пропал из списка друзей премьера РФ Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте". На это обратили внимание пользователи социальных сетей.
Так, скриншот страницы главы российского кабмина опубликовал в своём твиттере журналист Иван Сафронов.
Дмитрий Медведев почему-то удалил Михаила Абызова из друзей «Вконтакте» ( pic.twitter.com/GXuYKJaYYu— 𝕴𝖛𝖆𝖓 𝕾𝖆𝖋𝖗𝖔𝖓𝖔𝖛 (@isafronov) 26 марта 2019 г.
При этом на странице Абызова профиль премьера находится в списке интересных.
Впрочем, настройки социальной сети позволяют просто скрыть своих друзей от посторонних глаз.
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